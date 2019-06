OL : Le prix de Koscielny double en 24 heures, ça pique

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Samedi, nos confrères de Foot-Mercato indiquaient que l’Olympique Lyonnais souhaitait recruter Laurent Koscielny, à qui il reste un an de contrat à Arsenal. Les Gones ont d’ores et déjà proposé un bail de deux ans à l’international français, favorable à un retour en France. Le média français évoquait par ailleurs une faible indemnité de l’ordre de 4 ME maximum pour l’ancien Lorientais. Ce dimanche, The Sun confirme l’intérêt de l’OL pour Laurent Koscielny. Mais selon le média britannique, Arsenal se montrerait finalement assez gourmand pour son joueur, en dépit de sa situation contractuelle et de son âge.

Plutôt 10 ME que 4 ME pour Koscielny

En effet, c’est une somme comprise entre 9 et 11 ME que réclamerait Arsenal, et non 4 ME, pour le transfert de Laurent Koscielny, lequel demeure le leader défensif d’Unai Emery. Une somme pas insurmontable pour l’Olympique Lyonnais, qui a récupéré plus de 45 ME grâce à la vente de Ferland Mendy au Real Madrid il y a une semaine. Mais il n’est pas dit que Jean-Michel Aulas acceptera de lâcher une telle somme pour un défenseur de 33 ans, en fin de contrat dans un an. Par ailleurs, The Sun confirme qu’Arsenal a fait de William Saliba (Saint-Etienne) sa priorité absolue en cas de départ de Laurent Koscielny.