OL : Le prix de Jean Lucas grimpe à 15 ME

Dans : OL.

De retour d’un prêt concluant à Brest, Jean Lucas a effectué la préparation à l’OL cet été, où le nouvel entraîneur Peter Bosz l’apprécie.

Privé de Bruno Guimaraes ou encore de Lucas Paqueta durant la préparation, le coach néerlandais a utilisé Jean Lucas aux côtés de Maxence Caqueret ou encore d’Houssem Aouar au milieu de terrain. Et pour l’heure, le bilan est plutôt positif pour le Brésilien sous les ordres de Peter Bosz. Cela étant, Jean Lucas n’est pas certain à 100 % de rester à l’OL lors de ce mercato estival. Et pour cause, l’ancien joueur de Santos et de Flamengo figure également sur les tablettes de l’AS Monaco, à la recherche d’un milieu défensif pour concurrencer Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana.

Le prix de 10 ME était évoqué pour un potentiel transfert de Jean Lucas vers la Principauté mais selon Foot Mercato, le milieu de terrain de Lyon ne sera pas vendu pour moins de 15 ME. Un prix similaire a été fixé pour les potentiels départs de Thiago Mendes ou encore de Maxwel Cornet, qui plaisent également à de nombreux clubs européens. Reste maintenant à voir si l’ASM s’alignera sur les exigences de Jean-Michel Aulas et de Juninho. A ce poste de milieu défensif, Niko Kovac et Paul Mitchell ont un autre joueur de Ligue 1 dans le viseur. En fin de contrat avec l’OM dans un an, Boubacar Kamara est dans les petits papiers de Monaco. Mais le tarif fixé par Pablo Longoria est bien supérieur aux 15 ME réclamés par Lyon pour Jean Lucas puisque Marseille n’attend pas moins de 30 ME pour son milieu défensif. Du côté de l’OL, il ne fait en tout cas aucun doute que les potentiels départs d’Andersen, Thiago Mendes, Jean Lucas ou encore Cornet devraient débloquer le mercato dans le sens des arrivées…