OL : Le premier bilan lapidaire de Laurent Blanc

OL

Par Corentin Facy

Jeudi soir, l’OL a joué un premier match de préparation durant cette trêve hivernale avec une victoire contre Louvain (5-3). La victoire est là, la défense est absente en revanche a souligné le coach lyonnais.

Laurent Blanc souhaite profiter de la Coupe du monde et de cette trêve hivernale à rallonge pour instaurer ses idées de jeu. Avant la trêve, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait également confié que les joueurs n’étaient pas au niveau physique escompté et que par conséquent, un gros travail serait également au programme dans ce domaine durant le mois de décembre. Jeudi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont joué et remporté un premier match de préparation face à Louvain (5-3). Un match plutôt encourageant pour Laurent Blanc du point de vue du jeu même si défensivement, le coach de l’OL a regretté les trop nombreuses occasions subies par les Gones, qui ont par ailleurs encaissé trois buts. Un point à gommer d’urgence pour Laurent Blanc avant la reprise de la Ligue 1 à la fin du mois de décembre.

Blanc satisfait par le jeu mais inquiété par sa défense

« J’espère que les joueurs ont eu le même sentiment, mais ça fait plaisir de se retrouver sur un terrain pour jouer. Ils ont bataillé pour gagner. On a mis des choses en place pour l'emporter, même si ça ne s'est pas toujours vu. Il faut prendre les bonnes et les mauvaises choses de cette rencontre. Il faut persévérer dans ce qu'on veut mettre en place : du jeu en mouvement, à une ou deux touches. On a pu le faire par séquences. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence, défensivement, nous ne sommes pas assez solides. Ces problèmes ne se règlent pas comme cela d'un claquement de doigts. On doit être plus agressifs, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux garçons. Le but était de performer athlétiquement et de marquer. Il y a des choses très positives, d’autres un peu moins, mais si je dois dresser un bilan : c’est très bon » a confié Laurent Blanc sur OL-Play après la rencontre. Le bilan est donc positif pour Lyon, qui affrontera Arsenal, Liverpool, Sochaux et Monza avant la reprise de la Ligue 1 le 28 décembre.