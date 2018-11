OL : Le nouveau Paul Pogba à Lyon, Deschamps y croit

Dans : OL, Equipe de France.

Didier Deschamps a dû composer sans Paul Pogba pour le match amical perdu vendredi aux Pays-Bas, et il en sera de même pour celui de mardi face à l'Uruguay. Le sélectionneur de l'équipe de France l'admet, il y a des Bleus avec et sans le joueur de Manchester United. Mais quand on demande à Didier Deschamps qui au sein de son effectif peut prétendre avoir un profil similaire à celui de Paul Pogba, le coach tricolore n'hésite pas longtemps. Et ce joueur est un nouveau venu en équipe de France et il arrive de l'Olympique Lyonnais.

« Quand Paul Pogba était là, il a souvent été décrié. Mais à voir tout ce qu'il a fait, évidemment que je préfère l'avoir dans le groupe. Paul Pogba, c'est beaucoup de sélection. C'est un profil différent. Celui qui peut se rapprocher le plus de Paul c'est Tanguy Ndombele, même s'il est jeune, il n'a pas l'expérience. C'est quelqu'un qui peut être décisif par ses passes et ses orientations vers l'avant », a expliqué, en conférence de presse, Didier Deschamps au sujet du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Un compliment qui fera évidemment le bonheur de Tanguy Ndombele, mais également de Jean-Michel Aulas. L'OL ne s'est clairement pas trompé en allant chercher le joueur d'Amiens au mercato 2017.