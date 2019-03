OL : Le mercato s'affole, Guardiola rêve de Tanguy Ndombele !

Dans : OL, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Auteur d’une très belle saison du côté de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele sera assurément l’un des joueurs rhodaniens les plus courtisés au mercato cet été. En effet, l’international français figure sur les tablettes du PSG qui en a fait sa priorité selon certains médias, mais également de la Juventus Turin. En plus de ces deux géants européens, Manchester City prépare une offensive, à en croire les informations du Sunday Express. En effet, Pep Guardiola apprécie énormément le joueur et les dirigeants britanniques se sont ainsi penchés sur le dossier au cours des derniers jours.

Le média britannique rapporte qu’outre-Manche, deux autres clubs suivent attentivement la situation de Tanguy Ndombele : Manchester United et Tottenham. Reste maintenant à voir qui raflera la mise dans le cas où Jean-Michel Aulas accepterait de se séparer de son joueur. Du côté de Manchester City, on prend en tout cas ce dossier très au sérieux, après avoir échoué pour recruter Jorginho puis Fred, lesquels sont partis chez des concurrents en Angleterre (Chelsea et Manchester United). A n’en pas douter, l’été sera extrêmement mouvementé à l’OL. Jean-Michel Aulas s’en frotte les mains…