OL : Le mercato d'hiver fait tousser à l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais ira défier l'AS Monaco ce dimanche soir à Louis II et c'est une évidence, la formation qu'affrontera l'équipe de Bruno Genesio n'a plus à rien à voir avec celle que l'OL avait balayée 3-0 une semaine avant la trêve de fin d'année. Outre le départ de Thierry Henry et l'improbable retour de Leonardo Jardim, Monaco a surtout enregistré de nombreux renforts lors du mercato d'hiver. Et si l'entraîneur lyonnais ne conteste pas ce choix fait par l'ASM, il regrette tout de même que le mois de janvier consacré aux transferts permette ce tour de magie en matière d'effectif.

L'entraîneur de l'OL estime qu'il faudrait tout de même fixer des limites plus strictes lors du mercato d'hiver. « A partir du moment où ils ont le droit de changer huit, dix, douze joueurs, ils auraient bien tort de se gêner. La vraie question, c’est de se demander s’il n’y a pas des choses à faire pour limiter les mutations de joueurs à cette période, parce que c’est vrai que c’est un peu n’importe quoi. Ça fausse l’équité d’un Championnat, puisque l’équipe qu’on va rencontrer ce dimanche n’est plus du tout la même que celle qu’on a rencontrée il y a deux mois. Aujourd’hui, c’est une équipe qui aurait les qualités pour être dans les quatre, cinq premières places », constate Bruno Genesio, agacé par ce sujet et qui n'est pas le seul à militer pour un mercato de janvier beaucoup plus léger.