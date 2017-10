OL : Ndombele, il cartonne et dit pourquoi

Dans : OL, Ligue 1.

Encore sous contrat amateur dans un club de Ligue 2 il y a un an de cela, Tanguy Ndombele est désormais un pion essentiel de l’Olympique Lyonnais. Depuis son arrivée en grandes pompes face au PSG, le milieu de terrain ne cesse de confirmer grâce à ses qualités de passe, de percussion, de projection vers l’avant et de récupération. Des atouts qui lui ont permis de clairement brûler les étapes, lui qui n’a que 20 ans, mais profite de la présence de Lucas Tousart à ses côtés ainsi que d’une certaine insouciance pour prendre sa chance.

« Tout se passe bien. Ce n’est que le début. Mes coéquipiers m’ont bien intégré. C’est grâce à eux ce qu’il m’arrive. Je ne me sens pas dépassé par les événements. Je reste concentré sur le football. Je découvre. Lucas Tousart est un joueur à vocation plus défensive ce qui me permet d’être plus libre et d'aller plus régulièrement de l’avant. On s’entend bien », a livré Tanguy Ndombele en conférence de presse. Un duo avec Lucas Tousart qui fait en tout cas l’unanimité à Lyon, même si la multiplication des matchs provoque quelques rotations, histoire de ne pas griller ce jeune espoir dès l’automne.