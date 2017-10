OL : Le constat est « terrible » pour la défense gruyère de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Victorieux de Monaco vendredi soir (3-2), Lyon s’est replacé à un point du podium et à trois unités de l’AS Monaco, actuel dauphin du Paris Saint-Germain.

La copie offensive des hommes de Bruno Génésio a de quoi réjouir les supporters rhodaniens. Néanmoins, l’animation défensive inquiète toujours autant. Malgré la présence des titulaires habituels (Marcelo, Morel, Tousart), la défense lyonnaise a vite sombré. Ce constat est sans appel. Pire, il est inquiétant selon Nicolas Puydebois, consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais.

« Sur le premier encaissé par l’OL, il y a une somme d’erreurs individuelles pour une équipe qui veut jouer le podium. De la sortie des deux centraux, au mauvais alignement de Ferland Mendy, pour finir par un angle mal fermé par Anthony Lopes, il y a, pour moi, trop d’erreurs sur une même et seule action. « Paradoxalement, l’OL est en danger lorsqu’il a le ballon car dès la perte de celui-ci, l’équilibre défensif de l’équipe est mis à mal. En effet, l’apport offensif des latéraux nuit à Lyon à la perte du ballon car on ne reforme pas les lignes défensives assez rapidement ce qui permet à l’adversaire de nous mettre en danger. Cette fébrilité défensive, c’est un contraste terrible. Autant l’attaque lyonnaise est flamboyante autant la défense est en souffrance. On a l’impression, ces derniers temps, que Lyon est en danger à chaque occasion de l’adversaire. C’est inquiétant » a lancé l’ancien gardien de l’OL, bien conscient qu’il faudra vite régler les problèmes défensifs pour gagner à Everton jeudi avant de se déplacer chez une équipe de Troyes en pleine forme ces dernières semaines.