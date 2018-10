OL : Le chiffre qui fait très mal à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bien placé dans son groupe de Ligue des Champions, en position d’attente derrière le podium en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne fait pas se soulever les foules en ce premier quart de saison.

Mais Bruno Genesio, après un coup de chaud à la fin de l’été, est toujours dans les clous pour accomplir ses objectifs. Et malgré les critiques, il conserve la confiance de son président Jean-Michel Aulas, qui ne cesse de louer ses talents. Face au « Genesio bashing » notamment sur les réseaux sociaux, les dirigeants opposent souvent les résultats obtenus ces dernières années, et la présence continue du club rhodanien dans le haut du pavé en Ligue 1. Et pourtant, Le Progrès met un chiffre très simple et très parlant en avant ce jeudi, au moment de se tourner vers la préparation du match face à Angers.

« L’OL a disputé 13 matches depuis le début de la saison et n’en a gagné que 6 (4 nuls et 3 défaites), ce qui est insuffisant pour une équipe dont l’ambition déclarée est de terminer sur le podium en Ligue 1 notamment », a prévenu le quotidien régional, qui pointe du doigt le taux de 50 % de victoires sur une saison, qui n’est pour le moment pas atteint à Lyon. Après, les statistiques ne tiennent pas souvent à grand chose, puisque sans l'égalisation d'Hoffenheim dans les dernières secondes du match de mardi, l'OL compterait 7 victoires en 13 matchs, et aurait ainsi passé la moyenne.