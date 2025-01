OL ‍: Le Bayern arrive, Cherki fait ses valises

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL doit absolument vendre cet hiver sur le marché des transferts, sous peine d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Rayan Cherki pourrait bien être le prochain à aller voir ailleurs.

A Lyon, la situation est périlleuse en ce mois de janvier. John Textor doit impérativement trouver des liquidités, sous peine de laisser le club en Ligue 2 la saison prochaine. Déjà, quelques départs importants ont été réalisés : Anthony Lopes, Jeffinho, Gift Orban ou encore Maxence Caqueret. L'OL ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque Rayan Cherki pourrait bientôt être le suivant à quitter le navire rhodanien. L'international Espoirs français ne manque pas de prétendants. Le PSG a longtemps été intéressé, tout comme le Borussia Dortmund. Mais c'est chez le rival des Marsupiaux que Cherki pourrait se retrouver dans les prochaines heures.

Cherki de l'OL au Bayern Munich, le transfert surprise

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Selon les informations du compte X bien renseigné Djamel, le Bayern Munich est chaud pour recruter le joueur de l'OL, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Le club bavarois réfléchit d'ailleurs à la possibilité de passer à l'action dans les jours à venir. Encore sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2026, Rayan Cherki est estimé à 30 millions d'euros par la direction de l'Olympique Lyonnais. Le Bayern vient ces dernières heures d'entamer des premières discussions avec l'entourage du Gone, preuve de sa volonté de prendre la température. A noter qu'il y a quelques heures, des captures d'écran de textos envoyés par John Textor et qui insultent Cherki circulent sur les réseaux sociaux. Pas de quoi arranger les choses entre l'OL et son entourage, qui pourrait bien décider de demander un départ. Surtout dans un club comme le Bayern Munich, qui se cherche un créateur depuis l'échec dans le dossier Désiré Doué, parti au PSG.