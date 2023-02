OL : Laurent Blanc et son coup de génie, il est bluffé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Si souvent en difficulté dans les gros matchs, l'Olympique Lyonnais a surpris tout le monde en maitrisant le RC Lens avec un changement tactique à la clé. Absent du banc de touche, Laurent Blanc a tout de même été félicité.

Malade et absent lors de la réception du RC Lens ce dimanche soir, Laurent Blanc avait tout de même été bien présent toute la semaine pour préparer cette rencontre. La spirale positive et notamment les performances en Coupe de France ont permis à l’entraîneur de l’OL de tenter une nouvelle tactique avec réussite. Le « Président » a oeuvré avec une défense à trois centraux, et un Dejan Lovren en patron entourés des jeunes Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. Une tactique parfaite pour asseoir défensivement la formation lyonnaise, tout en permettant aux milieux de se projeter plus facilement. De quoi également permettre à Rayan Cherki de continuer à évoluer dans l’axe pour être à la baguette du jeu lyonnais. Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou a tenu à souligner le pari réussi par Laurent Blanc, qui marque de sérieux points et ajoute une solution de plus à la palette de l’OL alors que le calendrier va s’accélérer. Même sans Coupe d’Europe, Lyon a envie d’être présent sur le tableau du championnat de France et de la Coupe de France dans les prochaines semaines.

« Lens n’est certes pas forcément en confiance en ce moment mais a de vrais repères. Bravo à Laurent Blanc et à son staff, car le fait de repasser à trois derrière a mis en lumière les qualités de tout le monde, surtout défensivement. Avec Lovren en vrai patron, sans avoir à gérer des courses en profondeur mais des trajectoires, ce qu’il a très bien fait. Lukeba et Diomandé aiment défendre en avançant, ce système était parfait pour eux », a souligné la légende de l’Olympique Lyonnais. Un Govou totalement convaincu et qui va même conclure son analyse par un sacré compliment. « C’est le match le plus abouti de l’OL sur cette saison. Il faut se baser sur ce genre de rencontre pour la suite », a livré l’ancien international français, qui ne veut pas d’un feu de paille, mais bien d’un réel décollage pour la formation de Laurent Blanc, qui a déjà beaucoup de retard au classement du championnat. Mais avec la confiance retrouvée et un nouveau système, l’espoir est bien là avant le rendez-vous à Auxerre de ce vendredi soir.