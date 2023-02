OL : Laurent Blanc déjà fini ? Il pose la question brutalement

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pour expliquer les difficultés de l’Olympique Lyonnais, les critiques se dirigent le plus souvent vers la direction. Mais après le match nul face à Brest (0-0) mercredi, l’entraîneur Laurent Blanc n’est pas non plus épargné.

Le président Jean-Michel Aulas a beau parler d’Europe en fin de saison, on voit mal comment l’Olympique Lyonnais pourrait rattraper le wagon de tête en Ligue 1. Son équipe actuellement classée dixième possède onze points de retard sur le cinquième Rennes. Et ne parvient pas à enchaîner les victoires. Nouvelle illustration mercredi avec le match nul concédé face à Brest. Une contre-performance inquiétante pour le supporter Charly, pas certain que l’entraîneur Laurent Blanc soit l’homme de la situation.

L'OL stagne avec Blanc

« Je ne comprends pas la lecture du jeu de Laurent Blanc. Et ce n'est pas la première fois, a commenté le fan connu sous le pseudo SeriousCharly. On a dit qu'on lui laisserait du temps donc on continue à laisser du temps. Mais je me pose de sérieuses questions sur Laurent Blanc parce que le bilan comptable et les choix de coaching ne sont pas meilleurs que ceux de Peter Bosz. Et là on voit quand même un ersatz de projet collectif qui se met en place, mais ce n'est quand même pas bon. Donc moi je commence vraiment à douter de la capacité de Laurent Blanc à faire progresser cette équipe. »

« Il n'y a pas de progrès depuis trois mois, c'est factuel, a-t-il critiqué. Déjà, le fait de vouloir centrer quand tu as une défense comme celle du Stade Brestois, avec des mecs qui font 1,90m, alors que toi tu as Bradley Barcola, dont l'impact physique n'est clairement pas son point fort, et Alexandre Lacazette qui est puissant mais qui fait 1,75m, c'est illusoire de vouloir tromper Brest par le jeu aérien. J'ai du mal à comprendre la lecture des matchs de Laurent Blanc. Son choix de groupe me semble un peu hasardeux. Si tu ne prends pas El Arouch sur un match comme ça, tu ne le prendras jamais. »

Pendant ce temps El Arouch mange son caca. https://t.co/GPzkh9VPLY — Charly M. (@SeriousCharly) February 3, 2023

« Est-ce qu'El Arouch n'était pas un coup de communication comme on nous avait fait avec Rayan Cherki à l'arrivée de Rudi Garcia ? Peut-être qu'El Arouch se plantera sur cette rencontre, mais est-ce qu'il se plantera plus que Thiago Mendes ? Est-ce que son apport sera moindre que celui d'Houssem Aouar ? La seule différence c'est qu'Aouar, dans cinq mois il n'est plus là et El Arouch, si ça continue comme ça il va encore se demander s'il doit rester. Il y a un problème de fond. Je suis inquiet et je commence à me demander si Laurent Blanc n'est pas fini », s’est interrogé Charly.