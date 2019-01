OL : Comme le Barça ou City, Lyon a ce problème

Dans : OL, Ligue 1.

Interrogé sur les problèmes récurrents de l'Olympique Lyonnais, Gérald Baticle pense que Bruno Génésio va bientôt trouver le remède miracle.

À l'instar du début de saison, le club rhodanien est de nouveau branché sur courant alternatif en cette nouvelle année 2019. Inconstant au possible et capable du meilleur comme du pire, l'OL ne semble pas retenir les leçons du passé. Le match de mercredi contre Toulouse en a été le parfait exemple, puisque dos au mur à 0-2, les Gones ont finalement réussi à arracher le match nul 2-2, grâce à la bonne entrée en jeu de Fekir. Plus globalement, ce problème de constance face aux plus petites équipes du championnat, souvent regroupées dans un bloc bas en défense, est perpétuel sous l'ère Bruno Genesio. Pas de quoi rassurer les supporters lyonnais pour cette deuxième partie de saison, surtout que Gérald Baticle avoue que le staff n'a pas encore trouvé la solution à ce souci.

« Je crois qu'il faut qu'on trouve les solutions pour aborder les matchs avec un esprit de conquête plus développé. On a des choses à corriger. L'efficacité dans les deux zones. Le point positif c'est mentalement, contre Toulouse. Face à Reims et Strasbourg, il y avait également des bonnes périodes. Des faits de jeu contre nous, je cherche pas d'excuses. Mais même contre ces faits de jeu, on doit matérialiser notre supériorité en étant plus efficaces, même si l'arbitre nous aide pas. En ce moment, il y a un manque de réussite. Je trouve que contre Toulouse, y avait du mieux, dans le jeu, dans l'état d'esprit collectif. C'est ce qui est très encourageant pour la suite. Ce qui nous inquiète, c'est de pas trouver les clés aux problèmes qu'on a décelé. Même si on va finir par les trouver, et il faut les trouver très vite. Sinon, il y a du jeu, faut qu'on soit plus réguliers, plus constants. Au-delà du travail, je pense que c'est la confiance. Il faut gagner en confiance. On est en difficulté contre les blocs bas. Mais les plus grandes équipes sont en difficulté contre les blocs bas, même le Barça, même Man City. Donc on travaille à l'entraînement pour améliorer notre jeu. Ces trois derniers matchs, on manque de percussions sur les côtés, on va trop vite dans l’entonnoir dans l'axe. C'est un défaut qu'il faut corriger », a expliqué, sur OL TV, l'entraîneur adjoint de Lyon, qui sait que sa formation n'a plus vraiment le droit à l'erreur en Ligue 1, vu que Lille et Saint-Etienne trustent actuellement les places sur le podium avec quelques longueurs d'avance.