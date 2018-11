OL : Laurent Blanc à Lyon, Genesio a comme un soupçon

Dans : OL, Ligue 1.

Bientôt en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio devra patienter avant de connaître son sort.

Prudent, le président Jean-Michel Aulas n'annoncera sa décision qu'au terme de la saison. En attendant, l’entraîneur des Gones est sous pression. D’autant que certaines rumeurs ne devraient pas le rassurer. On parle déjà d’une possible arrivée de Laurent Blanc, qui a récemment ouvert la porte à un nouveau challenge en Ligue 1. Une rumeur que Genesio connaissait déjà.

« Bien avant que ça sorte même... On dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu, a glissé le coach lyonnais, contacté par Le Progrès. Si c’est lui qui doit me succéder, ce sera une fierté, car il est champion du monde et a gagné tout ce qu’on peut gagner, ou presque, en tant qu’entraîneur. » En tout cas, si l’OL devait choisir Laurent Blanc ou un autre technicien, Genesio tenterait de rebondir ailleurs.

Genesio ne compte pas s’arrêter

« Je sais que j’en ai besoin et je ne me sens pas d’arrêter pendant un ou deux ans, a-t-il confié. Je dis cela mais il faut avoir des opportunités. En tout cas, je veux enchaîner. Rester à Lyon dans un autre rôle ? Je ne vois pas celui qui pourrait me convenir, devenir adjoint d’un entraîneur qui arriverait, ou retourner à la formation, et je sais que j’ai envie d’entraîner en France ou à l’étranger. » Le club rhodanien est prévenu, ce sera la prolongation ou une séparation.