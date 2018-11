OL : Lacazette se mouille et lâche son prono pour le derby !

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais accueillera Saint-Etienne en ouverture de la 14e journée. Un derby très attendu tant les deux équipes semblent proches cette saison. Avec un point d’avance seulement pour les Gones sur l’ASSE, ce match au Groupama Stadium pourrait marquer un premier tournant dans la saison. Autant de raisons qui poussent les anciens à se mobiliser autour de cette rencontre. Buteur historique de l’OL, Alexandre Lacazette ne manquera pas une miette du derby, comme il l’a promis sur le site officiel du club rhodanien en ce début de semaine.

« Bien entendu, c’est un match que je ne veux pas manquer. La saison dernière, je m’étais régalé lors du succès à Geoffroy-Guichard (0-5) mais j’avais manqué le retour au Groupama Stadium car je jouais en même temps (1-1). Ce vendredi, je serai devant ma télévision pour encourager l’OL. J’ai été élevé avec cette rivalité. Elle a marqué toute mon enfance et mes années de formation. Je vois bien un succès de l’OL sur le score de 2-0. Les buteurs ? Houssem (Aouar) et Nabil (Fekir)… et je rajoute même une passe décisive de Memphis » a lâché l’international français, qui a été contraint de renoncer au rassemblement de l'Equipe de France en raison d’une blessure au genou. A n’en pas douter, ce résultat conviendrait parfaitement aux supporters de l’OL. Beaucoup moins à ceux de l’ASSE qui, privés de déplacement, espéreront un résultat positif de leur équipe à Décines.