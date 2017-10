OL : La vérité dévoilée sur Gonalons et le limogeage d'Hubert Fournier

Dans : OL, Ligue 1.

La semaine passée, Jean-Michel Aulas avait affirmé dans un entretien que c'est à la demande de Maxime Gonalons en personne qu'il avait limogé Hubert Fournier il y a bientôt 2 ans. Une déclaration qui avait agacé l'ancien capitaine et milieu de terrain parti depuis à l'AS Rome. Via Twitter, Maxime Gonalons avait fait savoir que la vérité viendrait un jouer à être dévoilée.

Et c'est son agent qui a donné les détails de ce qui s'est passé entre le président de l'Olympique Lyonnais et son joueur pour aboutir au départ de Fournier en décembre 2015 et son remplacement par Bruno Genesio. « La déclaration de Jean-Michel Aulas nous a marqué et heurté, car on a l’impression que la demande de Maxime Gonalons était habituelle, répétitive. Il a fait porter la responsabilité à son capitaine qui n’est jamais que le porte-parole d’un vestiaire. Le président est le premier à dire que ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire et il n’y a pas plus de raison que ces histoires soient révélées par le président de l’OL que par Maxime Gonalons. Max m’a raconté comme cela s’était passé à l’époque, il n’était que le porte-parole du vestiaire et la phrase qu’il a prononcée devant Jean-Michel Aulas c’est « le vestiaire a lâché Hubert Fournier » et il n’a rien demandé. Après, Jean-Michel a une communication ténébreuse et provocatrice... », a expliqué, sur TKYDG, Frédéric Guerra, histoire de mettre les choses définitivement au point.