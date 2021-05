OL : La piste Renan Lodi prend du poids !

Dans : OL.

Ce week-end, le journal L’Equipe dévoilait l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Renan Lodi, le latéral gauche très offensif de l’Atlético de Madrid.

Juninho a fait du recrutement d’un latéral gauche une priorité au mercato estival. Dans cette optique, le directeur sportif de l’OL a activé ses réseaux sud-américains pour dénicher la perle rare. Lyon scrute également les joueurs en manque de temps de jeu dans les gros clubs européens. C’est notamment le cas de Renan Lodi à l’Atlético de Madrid. Régulièrement utilisé par Diego Simeone en début de saison, le défenseur brésilien de 23 ans a perdu sa place au cours de la saison. Juninho apprécie son profil très offensif et aimerait le recruter. Une information confirmée par Todo Fichajes, pour qui il est clair que Lodi est la piste la plus chaude de l’OL à ce poste dans l’optique du mercato.

L'Atlético de Madrid ne le bradera pas

Financièrement, l’Olympique Lyonnais devra en revanche assumer ses grandes ambitions, car le transfert de Renan Lodi risque de lui coûter un bras. Et pour cause, le média espagnol rappelle que l’Atlético de Madrid a déboursé 20 ME pour recruter Lodi en provenance de l’Athletico Paranaense en juillet 2019. Et s’il n’est plus un titulaire à part entière aux yeux de Diego Simeone chez les Colchoneros, Lodi ne sera pas bradé pour autant par le club madrilène dans un tel contexte financier. Il convient maintenant de voir si Jean-Michel Aulas et Juninho seront près à investir une somme certainement proche de 15 ME pour recruter un défenseur gauche cet été. A ce poste, l’OL compte Maxwel Cornet et Melvin Bard. L’Ivoirien, qui a la cote en Bundesliga depuis plusieurs saisons, pourrait être vendu en cas de belle offre. Un transfert susceptible de financer en partie la potentielle arrivée de Renan Lodi à l’OL. L’idée de Juninho est ensuite que Lodi et Bard se tirent la bourre à ce poste la saison prochaine…