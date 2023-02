OL : La manif des supporters fait rigoler les dirigeants

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les deux kops de supporters de l'OL ont exprimé leur volonté de manifester contre la direction avant OL-Lens dimanche soir. Une action prévue juste avant le coup d'envoi et autorisée par le club rhodanien.

La récente série de succès n'y a rien changé, les supporters de l'OL sont mécontents et veulent le faire savoir. Ces derniers jours, les deux kops ont annoncé leur intention de faire une manifestation juste avant le match contre Lens. Sur les réseaux sociaux, les Bad Gones et Lyon 1950 ont invité tous les amoureux de l'OL à les rejoindre devant la porte A du Groupama Stadium pour 20h, 45 minutes avant le coup d'envoi du match. La direction sera ciblée par les banderoles et les chants. Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou prendront sûrement cher.

L'OL confiant, la manif ne dérapera pas

Toutefois, alors que cela s'annonce tendu, le club rhodanien ne s'opposera pas à ce rendez-vous informel. C'est Xavier Perrot, directeur général-adjoint en charge du stade qui l'annonce. « On a en aucun cas imaginé empêcher ou contester cette manifestation. Nous respectons la liberté d’expression et ils ont des messages à faire passer. Il leur a été simplement rappelé qu’à l’image de toute manifestation syndicale et organisée, ils en sont responsables. Et comme ils le sont, nous sommes certains que cela se passera bien », a t-il indiqué dans le Progrès, qui s'amuse à comparer ces revendications avec les manifestations qui ont lieu partout en France contre la réforme des retraites.

Un pari que certains estimeront risqué. En effet, la colère des supporters de l'OL va crescendo depuis plusieurs mois tout comme les démonstrations de celle-ci. Le match contre Strasbourg avait été particulièrement difficile pour plusieurs éléments de l'équipe, à l'image de Karl Toko Ekambi insulté et dénigré dans des banderoles. Jean-Michel Aulas s'expose donc à un traitement inédit de la part de ses propres supporters, tout comme ses fidèles Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Une soirée au climat étrange, qui espérons-le évitera de déraper avec des violences supplémentaires inutiles au message à transmettre.