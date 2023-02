L’OL va mieux ? Les Bad Gones humilient « les incompétents »

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va un peu mieux ces dernières semaines. Les Gones enchainent enfin les victoires, avec notamment une qualification récente pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Lyon a tremblé mercredi soir dernier face au LOSC en huitièmes de finale de la Coupe de France. Mais finalement, au terme de la séance des tirs au but, les Rhodaniens ont arraché leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Un rayon de soleil dans une saison encore bien décevante à l'OL. Si Laurent Blanc et ses hommes vont tenter de réaliser une remontée fantastique pour accrocher une place en coupe d'Europe la saison prochaine, l'optimisme n'est pas vraiment de rigueur chez les fans lyonnais. Car si la situation va un peu mieux, l'inquiétude est énorme. D'ailleurs, avant la réception de Lens ce dimanche en Ligue 1, les Bad Gones ont prévu d'afficher leur colère contre la direction de l'OL.

Les Bad Gones encore bien remontés

Via les réseaux sociaux, le groupe de supporters rhodaniens a en effet posté un message assez cinglant et qui promet une ambiance chaude avant la réception du RC Lens : « Peuple lyonnais. Voilà le bilan de notre dernière décennie : 11 ans sans titres, projets sportifs oubliés, ambitions à la baisse, mercato discount, staff et direction incompétents. Alors, si toi aussi ton coeur bat rouge et bleu, si tu en viens même à appréhender chaque match de ton club et si tu ne veux plus rester les bras croisés : rassemblement Porte A contre Lens le 12/02 à 20h pour demander une chose simple : restructuration générale du pole sportif ! ». Malgré un sursaut ces dernières semaines, l'OL est donc prévenu, la crise est encore bien profonde avec ses fans et Jean-Michel Aulas est dans l'oeil du cyclone, tout comme Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Les prochaines heures seront donc encore bouillantes dans le Rhône, alors que la réception de Lens ne s'annonce déjà pas de tout repos.