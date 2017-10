OL : La défense de l'OL n'est pas nulle, mais certains jouent avec le frein à main !

Dans : OL, Ligue 1.

Quinzième défense de Ligue 1 avec déjà 15 buts encaissés, l'Olympique Lyonnais a heureusement la troisième attaque du championnat, ce qui lui évite pour l'instant bien des tourments. Mais il est évident que le secteur défensif de l'OL donne des migraines à Bruno Genesio, lequel sait que si les choses ne changent pas, son équipe ne pourra pas s'installer durablement dans le haut du classement.

Cependant, si la défense lyonnaise se fait régulièrement tailler en pièces, d'anciens joueurs de l'OL estiment qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que les choses aillent dans le bon sens. Répondant à 20 Minutes, Philippe Violeau fait un constat lucide sur la situation défensive à Lyon. « Cette défense ne m’inquiète pas outre mesure. Je ne repère pas de grosses défaillances individuelles mais plutôt une responsabilité collective. Cette situation nécessite une prise de conscience et de la rigueur de tous les joueurs. Mais on sait comment ça se passe, c’est souvent la défense qui prend tout dans la gueule. Les joueurs de couloir doivent selon moi faire bien plus et avoir en tête que la vocation première d’un défenseur est par définition de défendre. Vu leur registre, il ne faut pas s’étonner de gagner d’un côté du terrain mais de perdre de l’autre », fait remarquer celui qui a été champion de France avec l’Olympiques Lyonnais. Faites passer le message...