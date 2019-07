OL : L'indisponibilité de Terrier dévoilée, coup dur pour Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais affrontait Arsenal sur la pelouse de l’Emirates Stadium.

Pour ce match amical, Sylvinho avait décidé de miser sur un trio d’attaque composé de Martin Terrier, de Memphis Depay et de Bertrand Traoré. Mais finalement, c’est Amine Gouiri qui a accompagné le Néerlandais et le Burkinabé puisque Martin Terrier s’est blessé à l’échauffement. Rapidement, l’OL avait annoncé la blessure de l’international espoirs français, sans pour autant en dire plus sur la nature de celle-ci.

Diffuseur du match à la télévision, Canal Plus a apporté quelques informations supplémentaires. Et à en croire le média, Martin Terrier souffre d’une contracture aux adducteurs, qui l’éloignera des terrains entre 2 et 3 semaines. Cela signifie tout simplement que l’ancien Lillois sera absent pour la première journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco, en Principauté, le 9 août prochain. Un sacré coup dur pour les Gones, tant Martin Terrier avait été performant en ce début de préparation.