OL : L'incroyable statistique de Nabil Fekir avec l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Nul n'est prophète en son pays, ce slogan n'est clairement pas fait pour Nabil Fekir lorsqu'il concerne l'Olympique Lyonnais. En effet, auteur d'un doublé vendredi soir lors de la précieuse victoire de l'OL contre l'AS Monaco, le capitaine du club rhodanien présente une particularité étonnante dévoilée par les statistiques.

Sur ses sept buts marqués depuis le début de la saison, lesquels font de lui le troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Radamel Falcao ( 12 buts, Monaco) et Edinson Cavani (8 buts, PSG), Nabil Fekir en a marqué sept au Groupama Stadium et aucun loin de l'écrin de l'Olympique Lyonnais. Et ce n'est pas la première fois que Nabil Fekir prouve qu'il apprécie plus que tout l'air de la capitale des Gaules, puisqu'il avait également marqué les 7 premiers buts en Ligue 1 de sa carrière à domicile. Une constance qui peut étonner, et qui semble déteindre sur ses coéquipiers. En effet, Mariano, qui a lui aussi atteint la barre des 7 buts, en est à 5 rien que pour ses matches de L1 au Groupama Stadium. Le déplacement de l'Olympique de dimanche prochain à Troyes sera l'occasion de changer tout cela.