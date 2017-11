Dans : OL, Mercato.

Avec Nabil Fékir sur le terrain, cela va tout de suite mieux pour l’Olympique Lyonnais. Le capitaine rhodanien a encore une fois été l’un des détonateurs de son équipe face à Limassol, confirmant sa très bonne forme actuelle avec notamment un but et plusieurs offrandes, qui n’ont pas toute été transformées. Une saison partie pour être historique pour l’international français, qui est d'ores et déjà sur des bases très élevées, avec pourtant un poste un peu plus reculé. Il n’empêche, ses qualités de dribbleur et son sens du but en font le fleuron de l’OL... et le prochain joueur majeur à quitter le club. Ce vendredi, L’Equipe annonce sans détour que cette saison est la dernière de Nabil Fékir dans son club formateur, et que sa vente est inévitable lors de l’été 2018.

« En fin de saison, celui qui totalise déjà treize buts toutes compétitions confondues devrait encore rapporter un gros pactole à l'OL. En attendant un départ inéluctable, les supporters peuvent en profiter. Ils risquent encore de se régaler. Et Lyon avec », a souligné Hervé Pénot, la plume du quotidien sportif, pour qui l’OL va encore effectuer une énorme vente cet été, même si cela signifie que celui qui est actuellement le meilleur joueur du club va faire ses valises.