OL : L'autre homme fort de Lyon, c'est lui

Décisif sur les quatre buts de l’OL à Guingamp, Memphis Depay est assurément l’homme fort de l’équipe rhodanienne actuellement.

Néanmoins, un autre joueur prouve son importance, matchs après matchs. Il s’agit de l’international espoirs français Houssem Aouar, auteur du but de l’égalisation au Roudourou. Et dans ses colonnes, Le Progrès a été très élogieux envers le milieu de terrain, qui avait connu quelques difficultés en début de saison et qui est désormais l’autre homme fort de l’OL. La preuve, il partage la place de meilleur buteur lyonnais en championnat avec Memphis Depay.

« Houssem Aouar domine le classement des buteurs de l’OL avec Memphis Depay, chacun auteur de cinq réalisations en L1. C’est avec adresse et sang-froid, comme face à Bordeaux, qu’il a égalisé d’un plat du pied précis, ce qui a permis de lancer l’OL vers la victoire contre l’EA Guingamp. Sa sûreté technique et ses combinaisons avec Memphis, qu’il a décalé lors du premier but du Néerlandais, ont aussi porté Lyon » explique le quotidien régional, pour qui Houssem Aouar est quasiment indispensable à l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir comment Bruno Genesio fera jouer tout ce beau petit monde quand Nabil Fekir sera de retour de blessure.