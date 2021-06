OL : L’Atlético débarque, et ce n’est pas pour Dembélé

Dans : OL.

L'Atlético Madrid a un coup de coeur, et c'est pour le joueur de l'OL Houssem Aouar.

Les bons de sortie sont prêts, il ne manque plus que les offres à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a besoin de faire quelques belles ventes pour se renforcer, et notamment compenser le départ de Memphis Depay. Pour cela, idéalement, Jean-Michel Aulas aimerait se séparer de Moussa Dembélé, prêté la saison dernière à l’Atlético de Madrid, où il n’a pas pu trouver sa place au coeur d’une saison compliquée pour lui. Malgré cela, Diego Simeone apprécie le profil de l’ancien international espoir français, et envisagerait toujours de le recruter. Mais si actuellement, le champion d’Espagne en titre lorgne du côté de l’OL, c’est pour Houssem Aouar. Le 10 Sport révèle ainsi que le milieu de terrain, qui ne sera pas retenu en cas de belle offre, est ciblé par l’Atlético.

Les Matelassiers apprécient toujours autant les joueurs français, puisqu’avant Dembélé, Griezmann ou Lemar ont été achetés par la formation madrilène. Surtout que la situation d’Houssem Aouar a de quoi faire saliver. L’international français n’a pas réussi à retrouver son niveau, et pourrait donc voir son prix baisser. Bien loin en tout cas des 50 ME que Lyon demandait l’été dernier, quand il sortait d’une Ligue des Champions épatante, et avait mis à terre la Juventus Turin et Manchester City. Mais ce gros transfert n’avait jamais pu se faire, et désormais, c’est à un prix entre 30 et 35 ME qui devrait suffire pour faire signer le numéro 8 de l’OL. Pour le moment, le média spécialisé affirme qu’il n’y a eu aucune offre, mais que cela pourrait tomber dans les prochains jours, si cet intérêt venait à se concrétiser. Actuellement, la concurrence n’est pas féroce, puisque seul Arsenal a pris ses marques dans ce dossier.