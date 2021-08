OL : Kurzawa à Lyon, ce n’est pas dans les tuyaux

Dans : OL.

Absent du groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Strasbourg ce samedi soir, Layvin Kurzawa n’est toujours pas sur le départ, malgré l’intérêt de l’OL.

Dans le dernier groupe composé par Mauricio Pochettino, plusieurs absents notables sont à signaler. Parmi eux, Lionel Messi et Neymar sont les plus remarqués, mais logiques, sachant que l’Argentin ne reprend que l’entraînement et que son ami brésilien est aussi en phase de reprise. Dans les absents, les suiveurs parisiens ont aussi remarqué la mise à l’écart de Layvin Kurzawa. Sur le banc des remplaçants en ce début de saison, que ce soit lors du Trophée des Champions ou face à Troyes lors du premier match de L1 du PSG le week-end dernier, le latéral gauche sera donc dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la présentation de Leo Messi au public du Parc des Princes…

Toujours pas d’offre pour Kurzawa

Un choix assez étonnant puisque Paris n’a pas vraiment d’autre choix au poste de latéral gauche, mis à part Abdou Diallo. Mais, cette non-convocation est en fait un choix fort de la part de Pochettino. C’est en tout cas l’information dévoilée par Bruno Salomon. « Sur l'absence de Layvin Kurzawa dans le groupe ce soir pour PSG-RCSA, c'est bien un choix du coach. Le club n'a reçu aucune offre ces dernières heures pour le latéral gauche, qui a un bon de sortie », explique, sur son compte Twitter, le journaliste de France Bleu Paris, qui ne pense pas que Kurzawa soit sur le départ à très court terme. Difficile toutefois de ne pas lier cette information à celle de la rumeur qui mène l'international français à Lyon. Ces derniers jours, l’OL a effectivement contacté l’entourage de Kurzawa. Dans le flou par rapport à son avenir, le joueur de 28 ans a sûrement été perturbé par cette très sérieuse approche lyonnaise. Reste à savoir si ce dossier ira plus loin ou non avant la fin du mercato… Ce qui est fort possible, sachant que les deux clubs tirent dans le même sens.