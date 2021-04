OL : Koeman en grand danger, Depay peut déprimer

Dans : OL.

Libre de tout contrat au mois de juin, Memphis Depay voit ses chances de signer au FC Barcelone se réduire au fil des semaines.

Priorité de Ronald Koeman en Catalogne l’été dernier, la star de l’Olympique Lyonnais espère toujours secrètement un appel du FC Barcelone au mercato. Il est possible que l’ex-sélectionneur des Pays-Bas reste à la tête du club blaugrana mais visiblement, Joan Laporta n’est pas un grand fan de Memphis Depay. Par conséquent, sa signature pourrait bien capoter et ne jamais intervenir, à en croire les informations du journaliste Francesc Aguilar. Pour l’insider du Mundo Deportivo, Memphis Depay n’est tout simplement pas considéré comme une option de premier plan par les hommes de confiance de Joan Laporta, un constat également valable pour Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool également libre dans deux mois et demi.

« Les dirigeants du FC Barcelone souhaitent avoir une visibilité claire au sujet de l’avenir de Ronald Koeman pour envisager ou non la signature de Memphis Depay. La direction ne voit pas clairement les options du capitaine de Lyon et de Giorginio Wijnaldum comme des pistes prioritaires » explique le journaliste, pour qui Memphis Depay ne fait finalement pas rêver grand monde au FC Barcelone, si ce n’est l’entraîneur Ronald Koeman. La piste du vice-champion d’Espagne en titre est donc sur le point de se refermer pour l’attaquant des Pays-Bas, qui ne manquera toutefois pas de courtisans lors du prochain mercato en raison de son excellente saison à l’OL mais également de sa situation contractuelle. Outre le Barça, le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin ou encore le Borussia Dortmund et Manchester United ont récemment été cités comme des prétendants à la signature de Memphis Depay. Une prolongation à Lyon est également une possibilité, même si Jean-Michel Aulas ne semble plus trop y croire.