OL : Jordan Ferri proche d'un départ de Lyon, pas pour Nîmes !

Prêté cette saison au Nîmes Olympiques, Jordan Ferri est de retour à l'Olympique Lyonnais où il a encore un an de contrat. Mais, à priori, le milieu de terrain de 27 ans ne fera que passer à l'OL puisqu'un départ définitif serait imminent. Et si Jordan Ferri, à qui aucune prolongation n'a été proposée, repart vers le Sud, ce sera non pas pour retrouver Nîmes, mais pour signer chez les voisins et ennemis des Gardois, à savoir Montpellier.

Selon Mohamed Toubache-Ter, toujours très bien renseigné au mercato, et notamment pour tout ce qui touche au MHSC, Jordan Ferri serait proche de rejoindre le club de Laurent Nicollin. Un beau challenge pour le milieu de l'Olympique Lyonnais, Montpellier ayant terminé la saison à la lutte avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Selon les sites spécialisés, la valeur de Jordan Ferri est estimée à 4ME, reste à savoir si Jean-Michel Aulas sera gourmand ou pas pour céder un joueur sur lequel Sylvinho ne compte pas réellement.