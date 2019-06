OL : JM Aulas rend hommage à Tony Parker

Dans : OL.

On l'a appris ce lundi soir, Tony Parker, le plus grand basketteur français de l'histoire, a décidé de prendre sa retraite sportive à l'âge de 37 ans. Quadruple champion NBA avec les Spurs, MVP des finales NBA en 2007, premier Français sélectionné pour le All-Star Game en 2006, champion d'Europe avec la France en 2013, TP a écrit la légende du basket, mais il a finalement décidé de s'arrêter après une ultime saison chez les Hornets. Désormais homme d'affaires, Tony Parker pourra notamment se consacrer à plein temps à l'équipe de l'ASVEL dont il est le propriétaire.

Proche du joueur, Jean-Michel Aulas, qui a avec TP le projet de création d'une grande salle près du Groupama Stadium, a rendu un hommage appuyé à ce dernier. « Tony ce que tu as fait est exceptionnel et tu vas continuer de nous faire rêver avec un LDLC Asvel au Zénith... Tony tu es un exemple pour tous les sportifs mais aussi pour tous les entrepreneurs », a confié, via Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais.