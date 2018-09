OL : JM Aulas prêt à se fâcher sur un dossier très précis

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi soir, pour la réception de Nice au Groupama Stadium, le parcage réservée aux supporters du Gym était vide, ces derniers ayant été interdits de déplacement. Pour Jean-Michel Aulas, tout cela commence à bien faire, et le président de l'Olympique Lyonnais a clairement fait savoir sa désolation de voir qu'en France on est incapable de gérer le dossier des supporters. Après avoir passé un mois à suivre le Mondial, il estime que notre pays doit enfin se donner les moyens de pouvoir régler ce souci récurrent et de plus incompréhensible qu'est celui des déplacements de fans.

« J’ai vu dix-huit matches lors de la Coupe du monde en Russie. Il fallait voir l’organisation, je n’ai pas vu un seul incident. Alors quand je vois ce qui nous est arrivé contre Besiktas et Moscou et ce qui se passe parfois en L1, je m’interroge sur les moyens. Et malheureusement, je pense que l’on est encore très en dessous en France. Il va falloir faire quelque chose », a prévenu, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas. Seul problème, les moyens en question sont ceux de l'état et forcément le législateur a probablement d'autres chats à fouetter actuellement que celui des déplacements de supporters.