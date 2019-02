OL : Jérôme Rothen attaque les choix de Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Mardi soir au Groupama Stadium, c’est un onze de départ très offensif avec notamment Aouar et Ndombele comme seuls récupérateurs que Bruno Genesio avait concocté pour gêner le FC Barcelone. Un onze de départ finalement assez proche de celui qui avait battu le PSG, mais qui n’a cette fois pas eu la même réussite. Pas surprenant pour Jérôme Rothen, qui estime qu’il manquait un véritable milieu défensif comme Lucas Tousart à cette équipe pour gêner davantage Barcelone, en allant gratter des ballons dans les pieds de Lionel Messi par exemple.

« Quand tu vois l’équipe de départ de l’OL, tu as quatre milieux de terrain (Ndombele, Aouar, Traoré, Terrier) et deux attaquants (Depay, Dembélé) car dans les faits, Lyon a fonctionné en 4-4-2 face au Barça. Tu as donc six joueurs à vocations très offensives en plus d’avoir des latéraux qui sont quasiment meilleurs pour attaquer que pour défendre, même si Dubois a fait un sacré match en défense. Cela veut dire que tu as sept joueurs de champ qui ont plus de qualités pour attaquer que pour défendre. Qui doit donc récupérer les ballons dans cette équipe ? Barcelone, ce n’est pas des peintres au milieu de terrain, il faut aller gratter les ballons dans les pieds de Lionel Messi, de Rakitic, de Busquets… L’OL a manqué de joueurs qui ont comme qualité première de récupérer des ballons. Cela ne s’invente pas, ce n’est pas la qualité première de milieux relayeurs comme Aouar ou Ndombele. Du coup, je ne suis pas surpris du match » a confié le consultant sur l’antenne de RMC Sport, regrettant ce choix de Bruno Genesio. En attendant, le score final (0-0) ne donne pas totalement tort au coach lyonnais...