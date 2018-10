OL : Jérôme Alonzo dit pourquoi ce 5-0 sera vite oublié par Lyon

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Les joueur de l'Olympique Lyonnais ont désormais deux semaines pour se remettre de la correction prise dimanche soir au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Et si pour certains observateurs, ce 5-0 va durablement et négativement impacter l'OL, ce n'est pas du tout l'avis de Jérôme Alonzo. L'ancien gardien de but de l'ASSE, du PSG et de l'OM, notamment, estime que les circonstances exceptionnelles de ce choc de la Ligue 1 doivent inciter les footballeurs lyonnais à relativiser ce gros échec.

« Par rapport au travail accompli, et par rapport à la physionomie du match, je ne pense pas que ce 5-0 laissera des traces du côté de Lyon. Comme c’est un match extraordinaire avec des circonstances extraordinaires, dont la sortie de Nabil Fekir qui est le premier fait de jeu qui va finalement tout déclencher, les changements impossibles, la tactique etc, je pense que non cette gifle contre le PSG ne laissera pas des traces car l'OL a tout de même très bien travaillé depuis des semaines », a rappelé, sur la chaîne L'Equipe, un Jérôme Alonzo, pas plus inquiet que cela concernant la capacité de l'Olympique Lyonnais à rapidement rebondir dès la reprise du championnat, ce sera contre Nîmes au Groupama Stadium.