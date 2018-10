OL : Jardim à Lyon ? Aulas brise le rêve des supporters

Dans : OL, Mercato, Monaco.

Toujours aussi contesté par les supporters lyonnais, Bruno Genesio a néanmoins le soutien total de son président.

Très actif sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas sait bien que de nombreux twittos passent leur temps à suggérer de nouveaux entraineurs pour leur club. Des noms ronflants, des techniciens d’expérience, des meneurs d’homme ou bien un profil différent qui scierait bien à Lyon : celui d’un coach capable de faire progresser de manière spectaculaire les jeunes. C’est pourquoi le nom de Leonardo Jardim est arrivé jusqu’aux oreilles de « JMA », l’entraineur portugais étant sur le point de se faire virer par l’AS Monaco après un début de saison difficile. Pas de quoi faire changer d’avis le président rhodanien, persuadé qu’il a déjà tout ce qu’il faut sous la main avec Bruno Genesio.

« Jardim, c’est un entraîneur de qualité. Certains de nos supporters en faisaient l’un des leaders au niveau des entraîneurs étrangers. Aujourd’hui, il est en difficulté. Si j’étais à la place de Monaco, je le garderais évidemment. Ne venez pas me tenter de dire que c’est quelqu’un qui pourrait intéresser Lyon. On a un très bon entraîneur qui est en poste. Pour l’essentiel, il réussit parfaitement. La question n’est pas d’actualité », a fait savoir Jean-Michel Aulas. Et si, en fin de saison en cas d’objectifs non remplis, la question devenait d’actualité pour une éventuelle collaboration entre Leonardo Jardim et l’Olympique Lyonnais ?