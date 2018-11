OL : Il refuse de sortir l'excuse classique pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

A l'image de ses coéquipiers lyonnais, Marcelo n'est pas apparu sous son meilleur jour avec l'OL samedi contre Bordeaux, une semaine seulement après un match déjà mitigé de sa part à Angers. Evoquant la performance collective de l'Olympique Lyonnais, le défenseur brésilien n'a pas masqué une forme d'incompréhension, mais rejette l'idée d'une quelconque colère. Pour Marcelo, l'OL doit faire mieux et rapidement car Lyon voit se profiler un challenge décisif en Ligue des champions face à Hoffenheim mercredi au Groupama Stadium.

Et le défenseur rhodanien de confier sa désolation, et de refuser l'excuse classique du match de Ligue des Champions à venir. « Je suis très déçu. À domicile, c’est dommage. On doit plus contrôler. On doit faire mieux. On ne fait pas toujours ce que l’on veut, mais on a vraiment un match important mercredi, il faudra faire tout notre possible et prendre une option sur la qualification. On ne pensait pas spécialement à Hoffenheim, on voulait battre Bordeaux bien sûr. On n’est pas en colère, on est déçu de notre match et on doit faire bien mieux, c’est évident », a confié, dans Le Progrès, un Marcelo conscient que face à la formation allemande Lyon devra faire nettement mieux que contre Bordeaux sous peine de prendre une claque monumentale. L'OL a trois jours pour reprendre ses esprits.