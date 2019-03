OL : Il ne sert plus à rien, Riolo balance sur l’imposteur Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Très critiqué pour ses sorties médiatiques et sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas reste un acteur respecté dans le monde du football français.

Y compris chez ses rivaux, tout le monde reconnaît les compétences du président de l’Olympique Lyonnais. Tout le monde… sauf peut-être Daniel Riolo. De son côté, le consultant de RMC estime que le dirigeant est loin d’être aussi influent que certains le pensent. Peu convaincu par ses déclarations, ni par son statut à la Fédération Française de Football, le spécialiste qualifierait presque JMA d’imposteur.

« Jean-Michel Aulas a perdu toute son influence. Il ne compte plus dans le foot français, c’est ça que les gens n’arrivent pas à comprendre, a dénoncé Riolo. Il ne dit plus une phrase intéressante depuis des années. Et pour compenser il ment. Il préfère siéger à la FFF que de siéger au bureau des présidents de L1 qui ont par exemple pris la décision de reporter le match PSG-Montpellier. »

Riolo rabaisse Aulas

« Il ambitionne de succéder à Noël Le Graët, il a placé ses ambitions de ce côté-là, a poursuivi le consultant. Il a lâché la Ligue pour aller servir les cafés à Le Graët, j’ai le droit de ne pas y croire ? En réalité il ne compte plus dans le foot français mais trop peu de gens le savent. Beaucoup pensent encore que c’est un président tout puissant. » Après ça, on peut s’attendre à une réponse sèche de Jean-Michel Aulas…