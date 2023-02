OL : Il est revenu et fait la loi dans le vestiaire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lors des derniers matchs, l’OL s’est montré plus solide et consistant, ce qui lui a permis de prendre quatre points contre Brest et Troyes.

Toujours convalescent, l’Olympique Lyonnais va (un peu) mieux. Après un bon match contre Brest, durant lequel les Gones ont manqué d’efficacité, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont venus à bout de Troyes le week-end dernier. Un bon début de série pour l’équipe de Laurent Blanc qui espère enchainer ce mercredi avec une victoire en huitième de finale de la Coupe de France. Distancé en championnat, l’OL mise sur cette compétition pour accrocher l’Europe à l’issue de la saison. Et si le choc de ce soir s’annonce périlleux face à une équipe de Lille en forme, les Rhodaniens ont de bonnes raisons d’y croire. L’une d’entre elle se nomme Dejan Lovren, première recrue du mercato hivernal et qui a totalement métamorphosé l’état d’esprit du groupe lyonnais en s’imposant comme le nouveau taulier du vestiaire.

Dejan Lovren change les mentalités à l'OL

Dans les colonnes de L’Equipe, le journaliste Hugo Guillemet a décrit le changement de cap au sein du vestiaire de l’OL depuis la venue de Dejan Lovren, fort d’une grande expérience avec la Croatie, Liverpool ou encore le Zénith. « L'arrivée de Dejan Lovren a fait beaucoup de bien, car l'équipe prend moins de buts avec le Croate mais surtout parce que sa présence dans le groupe semble améliorer l'état d'esprit général, c'était une des priorités des dirigeants » détaille le correspondant permanent de L’Equipe à Lyon. Patron du vestiaire et performant sur le terrain, Dejan Lovren est en train de réussir là où Jérôme Boateng a échoué, et cela fait le plus grand bien à l’Olympique Lyonnais. A ses côtés, Sinaly Diomandé a été parfait en l’absence de Castello Lukeba. L’arrière-garde de l’OL a retrouvé de la solidité, préalable à toute ambition pour la deuxième partie de saison. Laurent Blanc peut aborder ce choc de la Coupe de France face à Lille avec un peu plus de sérénité et le géant croate n’y est pas pour rien.