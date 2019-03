OL : Il cartonne enfin après six mois difficiles, Fekir le félicite

Dans : OL, Ligue 1.

Avec neuf buts marqués toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Moussa Dembélé monte en puissance à l’Olympique Lyonnais. Après six mois difficiles, l’international espoirs a enfin trouvé la bonne carburation dans le Rhône, et il s’est logiquement imposé comme un titulaire quasiment indiscutable ces dernières semaines. Une bonne nouvelle pour les Gones, qui ne peuvent pas compter sur un Fekir et sur un Depay aussi efficaces que la saison dernière. Avant le choc contre Barcelone, le capitaine rhodanien a d’ailleurs félicité son jeune coéquipier.

« Il est super bien en ce moment, il est bien en confiance, il aide l’équipe. Il a eu un petit temps d’adaptation, c’était un peu compliqué, aujourd’hui, il nous fait du bien » a avoué Nabil Fekir, qui comptera une nouvelle fois sur l’efficacité de Moussa Dembélé ce mercredi soir contre le FC Barcelone. Reste à savoir s’il sera en mesure de trouver la faille face à l’immense Ter Stegen, auteur d’une saison époustouflante. Il a en partie été recruté pour plus de 20 ME pour cela...