OL : Il avoue avoir été à un cheveu de signer à Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato.

Pendant tout l’été, Jean-Michel Aulas a cherché son défenseur central d’envergure. Avant la longue piste Ruben Dias qui n’a pas abouti, l’Olympique Lyonnais était déjà proche de trouver son bonheur. En effet, les dirigeants rhodaniens avaient fait un énorme forcing pour rapatrier Abdou Diallo. L’international espoir français formé à Monaco ne comptait pas rester à Mayence, et se retrouvait ainsi partagé entre le Borussia Dortmund et l’OL. La présence de Lucien Favre, et le fait que le club allemand se soit rapproché très tôt de lui, ont visiblement fait la différence au dernier moment.

« Ça s’est joué à peu de choses. J’ai beaucoup, beaucoup hésité. Mais Dortmund est venu avant. C’est aussi un très grand club, alors j’ai opté pour Dortmund. Il me connaissait pas mal. Lucien Favre, quand il m’a reçu, il m’a parlé comme si j’étais déjà son joueur. On a parlé tactique, technique, de ma saison, de sa saison, de plein de choses. Ça s’est fait naturellement. Le contact est bien passé », a livré Abdou Diallo, qui a rejoint Dortmund pour la somme de 28 ME. Pas évident que sur ce terrain-là également, l’OL serait monté aussi haut.