OL : Hué par les supporters, Bruno Cheyrou répond

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A l’instar de Vincent Ponsot, le directeur du recrutement Bruno Cheyrou est dans le viseur des supporters de l’OL ces dernières semaines.

Critiqué pour sa communication ainsi que pour ses choix peu convaincants au mercato, Bruno Cheyrou est loin de faire l’unanimité à l’Olympique Lyonnais. Les supporters ont pris le directeur du recrutement en grippe, à l’instar de Vincent Ponsot. Dans la tempête, les dirigeants de l’OL restent toutefois solides sur leurs appuis et ne cèdent pas à la pression. Sur l’antenne de beIN Sports, Bruno Cheyrou a répondu aux critiques des supporters à son encontre. Et pour le dirigeant lyonnais, qui a notamment été moqué de manière massive en début de saison après avoir ironisé sur l’OM qui -finalement- réalise une bien meilleure saison que Lyon, il est normal que les supporters soient mécontents. En revanche, Bruno Cheyrou assure qu’il continue de travailler pour remettre l’OL sur les bons rails, même si la saison ne prend clairement pas la tournure espérée il y a quelques mois, au moment des recrutements de Lacazette et de Tolisso.

Bruno Cheyrou répond aux critiques des supporters de l'OL

« Les critiques, elles font partie de notre sport, de notre activité, il faut savoir les accepter, notamment quand les résultats ne sont pas bons. Ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes à nous aussi donc on peut comprendre les supporters qui ne sont pas contents. Maintenant, il faut rester serein, la tête froide et on sait qu’avec la force du club, on va finir par rebondir, très rapidement, on l’espère. Ce n’est pas forcément la saison à laquelle on pouvait s’attendre, c’est évident. Maintenant, il faut savoir s’adapter, c’est le football, on ne peut pas toujours gagner, mais on ne se satisfait pas de cette situation, au contraire. On cherche les solutions, on a essayé de remodeler l’effectif durant l’hiver, en le réduisant et en faisant appel à plus de jeunes. Il y a une dynamique qui s’est créée, mais on sent qu’on est fragile. C’est paradoxal, mais avec plus de jeunesse, plus d’enthousiasme, on va essayer de finir la saison du mieux possible » a analysé Bruno Cheyrou, qui affiche la volonté de rester calme face aux critiques des supporters de l’OL afin de ne pas céder à la panique. Une attitude qui ne devrait pas suffire à faire remonter sa cote de popularité auprès du public lyonnais…