OL : Houssem Aouar brise le silence et s'agace

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Houssem Aouar fait l’objet d’un intérêt de Francfort, avec qui a un accord est déjà annoncé.

Selon les informations de la chaine allemande Sport 1, l’avenir d’Houssem Aouar pourrait bien s’écrire du côté de la Bundesliga. Récemment associé à des clubs italiens et espagnols, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec l'Eintracht Francfort en vue de la saison prochaine. Une prime à la signature à hauteur de 5 millions d’euros et un salaire de 3 millions d’euros par an aurait été négocié par le clan Aouar avec le club de Bundesliga. Sur le papier, cela ressemblait à une belle affaire pour le milieu de terrain lyonnais, qui rejoindrait un championnat attractif au sein d’une équipe qui joue régulièrement le haut du tableau et qui dispute cette saison la Ligue des Champions. Mais sur son compte Twitter, Houssem Aouar a tenu à démentir en bloc les rumeurs l’envoyant d’ores et déjà à coup sûr du côté de Francfort.

Aouar dément un accord avec Francfort

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Rappelant qu’il n’avait pas encore décidé de manière définitive où il jouerait la saison prochaine, Houssem Aouar a calmé tout le monde. « Certaines personnes savent donc avant moi où je vais jouer la saison prochaine… C’est fort ! Pas très sérieux » a publié le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais afin de faire comprendre à tout le monde que pour l’heure, il n’avait pas encore tranché la question de son avenir. En fin de contrat avec l’OL au mois de juin, Houssem Aouar a d’ores et déjà la possibilité de négocier avec le club de son choix pour la saison à venir. Mais à priori, il n’a pas encore trouvé d’accord contractuel avec Francfort, contrairement aux informations publiées par le média allemand Sport 1. Rappelons que ces derniers mois, des clubs tels que le Bétis Séville ou encore l’AS Roma ont manifesté leur intérêt pour Houssem Aouar, dont le nom a également -à la surprise générale- été associé à Manchester United dans les ultimes jours du dernier mercato.