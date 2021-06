OL : Henrique, un vrai guerrier a signé à Lyon

Dans : OL.

Mardi après-midi, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature d’Henrique Silva (libre) en provenance de Vasco de Gama.

Tandis que l’OL ne retiendra pas Maxwel Cornet cet été, il était important pour Juninho de rapidement recruter un concurrent à Melvin Bard au poste de latéral gauche. C’est chose faite pour le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, qui a officialisé mardi la signature d’Henrique Silva en provenance de Vasco de Gama. Au Brésil, le défenseur de 27 ans n’est pas décrit comme un grand technicien. En revanche, c’est un véritable guerrier que l’OL s’est offert. Ce que Juninho a confirmé pour le compte Twitter officiel de l’Olympique Lyonnais en marge de l’officialisation de la signature d’Henrique Silva chez les Gones.

Juninho décrit le style d'Henrique

« Henrique, c’est un arrière gauche très agressif, qui travaille beaucoup pour l’équipe, très intelligent, dur en un contre un. Je l’ai connu au Brésil en 2013. La coïncidence, c’est que son premier match professionnel, il l’a disputé à 18 ans et c’est l’époque où je rentrais des Etats-Unis. Son premier match, on l’a joué ensemble contre Fluminense. C’est surtout un grand professionnel, qui travaille beaucoup, qui donne tout pour son équipe. Je suis content qu’il a signé chez nous. Je lui souhaite bonne chance, comme la plupart des Brésiliens qui sont passés ici. Je suis persuadé qu’il va être une très belle surprise pour la saison » a lancé Juninho, ravi de la signature d’Henrique Silva et qui n’a aucun doute sur la réussite du Brésilien à l’OL dès la saison prochaine. A ce poste de latéral gauche, la concurrence sera intense avec Melvin Bard, tandis que Maxwel Cornet devrait partir. Il sera ensuite intéressant de savoir ce qu’il adviendra du polyvalent Mattia De Sciglio, prêté par la Juventus Turin la saison dernière et dont l’avenir est pour l’instant incertain.