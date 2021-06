OL : Henrique a signé jusqu'en 2024 !

Dans : OL.

C'est désormais officiel, le défenseur brésilien Henrique s'est engagé avec l'Olympique Lyonnais pour les trois prochaines saisons.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du latéral gauche brésilien Henrique Silva Milagres pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. Né en 1994, Henrique a effectué toute sa carrière au Brésil, à Vasco de Gama, son club formateur. Libre de tout contrat, le natif de Rio a disputé 192 matches en 8 saisons (1 but, 11 passes décisives), dont 106 de Serie A brésilienne et 8 de Copa Libertadores. Agé aujourd’hui de 27 ans, le défenseur brésilien dont la carrière professionnelle a débuté en juillet 2013 aux côtés de Juninho, a notamment remporté 5 titres avec Vasco dont 2 championnats de l’Etat de Rio en 2015 et 2016. Arrivé à Lyon il y a 10 jours et après avoir respecté une période d’isolement obligatoire, Henrique viendra renforcer le secteur défensif de l’OL et débutera l’entrainement sous les ordres de Peter Bosz ce jeudi 1er juillet au Groupama OL Training Center. Le défenseur devient ainsi la deuxième recrue du club après la signature fin mai du défenseur rennais Damien Da Silva pour 2 saisons et vient compléter la longue liste de joueurs brésiliens à l’OL », précise l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.

De son côté, le joueur brésilien se réjouit de rejoindre l’OL où il sait que ses compatriotes ont toujours été bien accueillis. « Je suis très d’heureux d’être ici et de rejoindre un grand club comme l’Olympique Lyonnais. C’est un honneur pour moi de retrouver Juninho, mon idole, avec qui j’ai débuté à Vasco de Gama. Je remercie le club de croire en moi et j’espère réaliser une grande saison ici », a confié le défenseur.