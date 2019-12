OL : Hatem Ben Arfa plan Z du mercato à Lyon ?

Dans : OL.

La possibilité de voir Hatem Ben Arfa revenir à l'Olympique Lyonnais a plusieurs fois été évoquée. Et c'est encore le cas avant le mercato d'hiver, même si cela semble compliqué.

De nouveau éloigné des terrains de football depuis plusieurs mois puisqu’il n’a trouvé un club à son goût après son départ de Rennes, Hatem Ben Arfa va probablement profiter du mercato d’hiver pour rebondir. Et tel un serpent de mer, l’idée rejaillit de voir le joueur formé à l’Olympique Lyonnais revenir au sein du club de Jean-Michel Aulas pour un dernier contrat ou même une pige de quelques mois avec une option pour une année de plus. Le président de l’OL a toujours un regard tendre avec son ancien joueur, même que ce dernier n’était, lui, pas tendre avec Lyon. Et forcément, l’idée trotte dans la tête du dirigeant rhodanien de pourquoi pas ramener Ben Arfa à la maison, surtout que ce dernier est totalement libre.

Ben Arfa est en forme, mais Lyon patientera

Cependant, L’Equipe précise que si effectivement Hatem Ben Arfa est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais, et sur celles de nombreux autres clubs, la formation entraînée par Rudi Garcia n’a pas fait du joueur de 32 ans une priorité, loin de là même. En effet, la piste Ben Arfa ne sera déclenchée que si d’autres joueurs prioritaires sur la short-list de Juninho ne viennent pas, et c’est plutôt en seconde partie de mercato que l’OL se lancera dans un tel scénario. Quoi qu’il en soit, Hatem Ben Arfa aurait cette fois super bien bossé physiquement afin de ne pas prendre quelques kilos qui auraient été néfastes à un retour rapide. C'est déjà ça.