OL : Ben Arfa à Lyon, la rumeur débarque

Dans : OL.

Encore une fois libre de tout contrat dans sa carrière, Hatem Ben Arfa revient sur le devant de la scène.

Si l’ancien joueur du PSG connaitra aujourd’hui la décision du conseil des Prud’hommes au sujet de son litige avec le club de la capitale en raison de primes non versée lors de sa mise à l’écart, c’est aussi au niveau du mercato que son nom est en train de revenir. Le natif de Clamart s’entraine régulièrement, mais il n’a toujours pas trouvé de club depuis la fin de son contrat à Rennes, ce qui fait tout de même mauvais genre pour un joueur de 32 ans. Mais avec les blessures graves conjuguées de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l’OL se trouve amputé de deux forces vives offensives pour le reste de la saison. Rapidement, Jean-Michel Aulas et Juninho se sont vus demander d’y remédier en recrutant au mois de janvier.

Et selon le média football-news24.com, le nom d’Hatem Ben Arfa a été lancé en interne au moment de faire un premier point sur les joueurs qui pourraient renforcer l’OL. Jean-Michel Aulas a toujours confié qu’il appréciait énormément le meneur de jeu qui avait effectué une grande partie de sa formation à l’OL, et n’a jamais caché non plus qu’il avait tenté de le faire revenir à plusieurs reprises, y compris récemment. Toutefois, Hatem Ben Arfa ne représente clairement pas un joker utilisable immédiatement, mais plutôt un joueur capable de quelques fulgurances en 2020 s’il retrouve la forme. De quoi tenter l’OL, qui pourrait avoir besoin d’un élément offensif capable de faire des différences, pour la Ligue 1 comme la Ligue des Champions ?