OL : Hamza Rafia tout proche de quitter Lyon !

Intéressée par Amine Gouiri selon la presse italienne, la Juventus Turin a également un œil sur un autre Lyonnais, à en croire L’Equipe. En effet, le média affirme ce dimanche que le champion d’Italie en titre souhaite enrôler rapidement Hamza Rafia, lequel arrive à la fin de son contrat stagiaire avec l’OL, et qui n’a toujours pas accepté la proposition d'un premier contrat professionnel de trois ans de la part des Gones.

« Après de premiers échanges, l'OL et la Juve doivent se rencontrer dans les prochains jours pour tenter de concrétiser le départ de l'international français vers le Piémont. Au regard des bonnes relations entre les dirigeants des deux camps, le club bianconero souhaite ainsi aller au-delà des simples frais de formation du joueur et verser une indemnité de transfert » explique le média, qui affirme par ailleurs que l’avenir de Gouiri n’a pas été au cœur des discussions entre Jean-Michel Aulas et ses homologues turinois.