OL : Habib Beye conseille à l'OL de virer Mariano ou Memphis !

Dans : OL, Ligue 1.

Les problèmes de comportement des attaquants de l’OL après le match contre le LOSC continuent de faire polémique.

Il faut dire que Memphis Depay et Mariano Diaz ont tout fait pour qu’on les remarque face aux hommes de Christophe Galtier. Leur égoïsme est désormais régulièrement pointé du doigt par les observateurs. C’est maintenant à Bruno Genesio de trouver les solutions pour retrouver une harmonie offensive. Consultant pour Canal Plus, Habib Beye estime que le coach rhodanien va devoir trancher : il ne peut plus aligner les deux joueurs ensemble, sans quoi il prendra le risque que les divergences entre le Néerlandais et l’ex-buteur du Real Madrid « polluent » le reste de l’équipe.

« Il y a quelques années, on expliquait la suffisance de certains joueurs par le fait qu’ils étaient tous formés au même endroit, à l’OL. Mais aujourd’hui, on parle de deux joueurs qui arrivent de l’extérieur : Mariano Diaz et Memphis Depay. Si j’étais Bruno Genesio, en voyant ces attitudes, j’en aurais sorti un des deux de l’équipe très vite. Il ne faut pas que deux joueurs polluent les autres. Lorsqu’on regarde le match, on voit qu’un joueur comme Ndombele est pollué par cet égoïsme et demande aux deux joueurs de s’entendre. Donc il faut en choisir un des deux pour éviter les conflits » a lâché l’ancien défenseur de l’OM sur la chaîne cryptée. Bruno Genesio va-t-il opter pour cette méthode ? Premiers éléments de réponse, dès jeudi en Ligue Europa…