OL : Guimaraes colle un gros stop à Arsenal

Par Alexis Rose

Pisté par Arsenal durant ce mercato hivernal, Bruno Guimaraes ne voit pour l’instant pas son avenir ailleurs qu’à l’Olympique Lyonnais. Ce qui ne l’empêche pas de rêver de Premier League.

Alors que le club rhodanien vit une saison compliquée, avec notamment une 13e place en L1, les meilleurs éléments du groupe de Peter Bosz pourraient avoir des envies d’ailleurs. Mais ce n’est pas vraiment le cas pour Bruno Guimaraes. Pourtant, l'international brésilien a une vraie touche du côté d’Arsenal. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain durant ce mois de janvier afin de compenser le probable départ d'Ainsley Maitland-Niles à Rome, Mikel Arteta a coché le nom du Lyonnais. En concurrence avec Everton et Newcastle, les Gunners auront difficilement gain de cause dans le dossier Guimaraes. Car même s’il ambitionne de jouer dans un grand club de Premier League dans un futur plus ou moins proche, le joueur de 24 ans va bien finir la saison avec l'OL, avec un objectif bien précis en tête.

« Mon objectif est de remporter un titre avec Lyon »

« Arsenal a approché mon agent, mais il n'y a eu aucune offre. Mon objectif est de remporter un titre avec Lyon. Les supporters n'en ont pas eu depuis longtemps. Cette saison, il nous reste la Coupe de France, la Ligue Europa et le championnat. C'est difficile avec le niveau du PSG, mais tout peut arriver. C’est mon objectif actuel, mais je n'ai jamais caché mon envie de jouer en Premier League. Mais je me sens comme chez moi à l’OL. J'ai la confiance du coach Peter Bosz, qui apporte un nouveau style à l’équipe, et qui me correspond totalement. Maintenant, je veux aussi faire la Coupe du Monde avec le Brésil, donc je vais tout donner cette saison. J'ai bien commencé, j'ai un bon niveau, mais j'ai encore beaucoup de choses à améliorer », a lancé, sur Globo, Guimaraes, qui ne dira peut-être pas non à Arsenal dans quelques mois, surtout si l’OL ne sort pas de la crise d’ici là…