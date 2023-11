OL ‍: Grosso a fait une sale découverte dans le vestiaire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va tenter de prendre trois points ce dimanche contre Lille. Fabio Grosso sait que la situation est grave, et la surprise a été mauvaise pour l'Italien.

Grâce à sa victoire à Rennes, l’OL a passé deux semaines relativement sereines pendant la pause accordée aux équipes nationales, mais la réception du LOSC marque le retour aux choses sérieuses. Si les trois points ramenés de Bretagne ont fait souffler un air nouveau dans le vestiaire lyonnais, il faut impérativement confirmer ce début de redressement face à l’équipe de Paulo Fonseca, capable du meilleur comme du pire cette saison. Le technicien italien sait bien que sa situation est précaire, et même si John Textor a démenti avoir noué un contact avec Jorge Sampaoli, Fabio Grosso a compris le message. Pourtant, ce dernier a des circonstances atténuantes concernant ses résultats depuis qu’il a succédé à Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique Lyonnais le 16 septembre dernier. Comme le raconte Le Progrès, lorsqu’il a découvert son groupe, le champion du monde 2006 a eu une très mauvaise surprise.

L'OL est à reconstruire

L'OL dévoile son groupe pour recevoir Lille https://t.co/tgzABJR2LY — Foot01.com (@Foot01_com) November 25, 2023

A cette époque, l’OL n’était pas encore dernier du classement de Ligue 1, mais à en croire le quotidien lyonnais, la situation au sein du club de Textor était déjà apocalyptique. « Il n’imaginait pas ainsi un retour en France. Et il ne le dit pas par respect, mais il ne pensait sans doute pas découvrir un groupe aussi malade. Les dysfonctionnements ont été nombreux au sein d’un effectif composé à la hâte, en grande partie au mois d’août, et qui a pris le pire départ de toute l’histoire du club. Fabio Grosso a découvert, effaré, à quel point son vestiaire était en lambeaux. Comme si le projet collectif n’était qu’une illusion sacrifiée par les intérêts individuels », écrit Christian Lanier, qui n'en dit pas plus sur les raisons de cette situation explosive dans l'effectif rhodanien. L'entraîneur doit désormais faire avec les joueur qu'il a à sa disposition, le mercato d'hiver étant attendu avec impatience pour recruter des renforts à la hauteur des attentes, et probablement laisser partir des joueurs qui ne collent plus avec le nouveau projet lyonnais.