OL : Grenoble réclame des tickets supplémentaires à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mardi 28 février, l'Olympique Lyonnais recevra Grenoble en quart de finale de la Coupe de France. Et la proximité entre les deux villes fait que l'engouement est énorme pour les supporters grenoblois. Mais les places manquent et le GF38 attend un geste de l'OL.

L’OL le sait, son chemin le plus court pour obtenir un ticket européen passe par une victoire en Coupe de France. Et pour cela, il faudra déjà éliminer l’équipe de Grenoble, qui réalise de bonnes choses en Ligue 2 et que les joueurs lyonnais ne doivent surtout pas prendre à la légère. Si l’engouement est correct du côté de l'Olympique Lyonnais, dans la capitale iséroise c’est la folie, d’autant plus que le Groupama Stadium n’est qu’à à peine plus de 100 kilomètres du stade des Alpes. Autrement dit, les 1200 places du parcage réservé aux supporters grenoblois à Lyon se sont envolés, et douze bus sont déjà affrêtés pour faire le cour déplacement. Cependant, la demande est toujours énorme, mais pour l’instant le GF38 ne peut pas satisfaire ses supporters, au point même que le groupe de supporters Tribune Ouest Grenoble conseille d’acheter des places lyonnaises.

L'OL prêt à faire un effort pour un match aussi important ?

🔥Pour le moment, PARCAGE COMPLET🔥



Tous nos bus sont complets pour le déplacement à Lyon. Même chose pour ceux du club, ainsi que pour le quota de places sèches...

Nous espérons que les parties organisatrice du match fassent le maximum pour augmenter la jauge initiale. — TribuneOuest Grenoble (@TribuneouestG) February 20, 2023

Même si le GF38 a demandé à l’Olympique Lyonnais de lui proposer encore des places à vendre pour ses fans, rien n’est fait. « Tous nos bus sont complets pour le déplacement à Lyon. Même chose pour ceux du club, ainsi que pour le quota de places sèches… Nous espérons que les parties organisatrice du match fassent le maximum pour augmenter la jauge initiale. Mais nous n'avons malheureusement aucunes certitudes la réussite de cette démarche. Il reste, en attendant, encore quelques places sous la zone visiteurs, nous vous invitons à les occuper de manière à être à coté des supporters grenoblois. Tous à Lyon !!! », annonce le groupe, qui espère tout de même que les deux clubs finiront par s’entendre. Pour rappel, la préfecture a déjà prévenu que les supporters grenoblois identifiés comme tels n’auront pas le droit d’accéder au stade en dehors du parcage officiel.