OL : Grenier et Ferri proposés à Bordeaux au mercato d'hiver ?

Au sein de son effectif, l'Olympique Lyonnais a deux joueurs dont le club de Jean-Michel Aulas souhaite ostensiblement se séparer, c'est bien évidemment Clément Grenier et Jordan Ferri. Bruno Genesio ne compte visiblement plus sur les deux joueurs, et cela était déjà le cas lors du dernier mercato, mais l'OL n'a pas trouvé de solution pour les caser dans d'autres clubs.

Mais, selon France-Football, une solution va être trouvée et Clément Grenier et Jordan Ferri devraient filer dès le marché hivernal des transferts. Les deux joueurs de l'Olympique Lyonnais auraient notamment été proposés récemment aux Girondins de Bordeaux, sans que l'on sache si Jocelyn Gourvennec a répondu positivement à cette proposition. Quoi qu'il en soit, Grenier et Ferri ne seront vraisemblablement plus à l'OL pour la seconde partie de saison.